Bezos avaldab saladuse! Amazoni edu võti peitub «kahe pitsa reeglis»

Üheks Bezose nipiks oli ja on siiani nii-öelda kahe pitsa reegel. Olemuselt on see väga lihtne: iga ettevõttesisene meeskond peab saama kahest pitsast söödud ehk liikmete arv ei tohi olla liiga suur. Praktikas tähendab see viie- kuni kaheksaliikmelisi meeskondi.