KLIENDID MARUS Populaarsest svingerite klubist saab kodu pagulastele

«Klubil läks suurepäraselt ning see võeti väga hästi vastu, aga ma saan varsti 80-aastaseks – see peab ühel hetkel lõppema,» põhjendas Steinenhausi nimelise svingerite klubi sulgemist Bildile selle omanik Ralf Schwinn.

Asutuse kliendid ei olnud aga sulgemisuudise peale õnnelikud. Viimase hetkeni võitlesid nad selle vastu, algatades petitsiooni, mis sai 835 allkirja. Anonüümseks jäänud petitsiooni algataja kirjutas petitsioonis: «See on midagi enamat kui lihtsalt klubi, see on kogukonna ja vabaduse koht. See on toonud kokku palju inimesi ning loob turvalise ruumi enda väljendamiseks ja avastamiseks. See oleks meie kogukonnale suur kaotus, kui klubi suletakse.»