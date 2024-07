Nähtamatu mürgitaja! Isegi visuaalselt hallitusest vaba saiaviilu ei tohi usaldada

Pilt on illustreeriv.

Elus on palju olukordi, mis panevad lihtsalt pettumusest ohkama. Üheks selliseks on hallitama läinud saiapäts, mille viiludest kavatsesid üht toekat vahepala valmistada. Kuid hallitus esineb reeglina ainult mõnel üksikul viilul ning teised näevad vähemalt visuaalselt kõlblikud välja. Äkki võib süüa neid, millel hallitust ei paista. Ekspertidel on selle kohta oma arvamus.