Ära torma raha kulutama! Aiakahjurite tõrjumiseks vajaliku vahendi saad valmistada kodusolevast

Probleemile leiab leevendust ka naturaalsete vahenditega nagu roheline seep, mis ummistab putukate hingamise teed ja lämmatab nad surnuks, kuid need maksavad raha. Õnneks on sellised vahendid võrdlemisi soodsad ning õigesti lahjendades jätkub neid pikaks ajaks, kuid tasuta neid poest koju, vähemalt legaalselt, ei too. Kas leidub mõni kodune asi, milles hea tõrjevahend kokku segada? Vastus on – jah!