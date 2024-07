OOTAMATU Soome Jyski preemiaprogramm tekitab töötajates kahetisi tundeid

Taani ettevõttel Jyskil on Soomes 93 kauplust. Jyski juhataja Mirka Malineni sõnul on tordipreemia kasutusel kõigis neis.

«Kui oled tõesti konkurentsivõimeline töötaja ja ei taha saboteerida haiguslehtede statistikat, võib see tema sõnul viia selleni, et tullakse haigena tööle,» ütleb ta.

Lõuna-Soome Jyskis töötava kaupluse abijuhi arvates võib aga selline preemiaprogramm viia üksikute töötajate süüdistamiseni. Samuti arvab ta, et programm survestab inimesi tõbisena tööle tulema. Haiguslehte hulk on tema sõnul otseses seoses kaupluse abijuhi ja juhataja boonustega.

Soome Jyski kommunikatsioonijuht Taija Paavola vastas e-kirjaga, et töötajaid premeeritakse «positiivsete tulemuste eest», jättes küsimusele otseselt vastamata.

Eerik Tarnaala, Lõuna-Soome töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna direktor, kommenteeris asja üldisel tasemel. Tema sõnul on küsitav, kui töömeeskonda premeeritakse kollektiivselt haiguslehtede vältimise eest.

«See võib viia selleni, et inimene tuleb haigena tööle, seab enda tervise ohtu ja samas võib nakatada oma kolleege. Selline töökultuur ei kõlba mitte kuhugi. Samas, selles ei ole ka midagi ebaseaduslikku. Pigem on küsimus selles, mis on tööandjale kasulik ja mis mitte,» nendib Tarnaala.