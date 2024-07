Meilgi populaarne jook läheb Lätis keelu alla

Läti Veterinaar- ja Toiduamet (PVD) on peatanud Suurbritanniast ja USAst pärit alkoholivaba joogi Prime turustamise, kuna etiketil leiti vastuolusid, vahendab TVNET. Tootel olev lätikeelne teave ei vasta nimelt originaalkeelele, selgub Veterinaar- ja Toiduameti avaldatud teabest. Kõrge hinnaga isotooniline jook on vaatamata krõbedale hinnasildile pea igal pool läbi müüdud.

Läti toiduaimet on andnud korralduse teha etiketil parandusi, senikaua on aga seitsme alkoholivaba Prime'i joogi müük peatatud.

Eesti lapsi hullutav spordijook Prime võlgneb oma populaarsuse maailmakuulsatele juutuuberitele Logan Paul ja KSI. Ameerikas paari dollariga müüdav jook maksab meil pea kaheksa eurot või rohkemgi. Suhkruasendajatest tulvil spordijoogi turule tulemisega on käima läinud vilgas äri. Noored ostavad poes krõbeda hinnaga müügil olevat jooki suurema koguse ja müüvad seda agaralt edasi, et lisaraha teenida. Menukas toode ei ole aga sugugi ohutu ja tervislik ning lapsed ja noorukid ei tohiks neid üldse tarbida. Kuigi noortele võib tunduda, et energiajook või -vesi on hea võimalus vitamiinide-mineraalainete saamiseks, on tegemist sisuliselt siiski (kofeiiniga) suhkruveega