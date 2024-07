Üürid oma esimest korterit? Siin on 6 eksperdi soovitust, et sa tüssata ei saaks

Arvesta üürimisel võimalike lisatasudega

Kulude kokkuhoidmiseks on üürnikul mõistlik valida tagatisrahata üürimise kasuks. «Meie oleme Rendinis asendanud tagatisraha väikese kuutasuga, mis on 2,5 protsenti igakuisest üürisummast. See võimaldab üürnikul hoida üürimisega seotud stardikulud madalal ning säästa sadu eurosid. Lisaks pakume üürnikule tuge kogu üüriprotsessi vältel ning anname erapooletut nõu, kui poolte vahel peaks tekkima lahkhelisid,» kirjeldab Siht.

Siht lisab, et üürnik võiks planeerida endale ka väikese rahavaru. «Viimase aasta jooksul on kõiksugused hinnad tõusnud väga kiiresti. Inflatsioonimäär on endiselt kõrge ja järjekordne krõbedate küttekuludega sügis-talvine periood on alles ees. See tähendab, et tuleks koguda veidi rahavarusid parema toimetuleku nimel. Ka väikeste summade kaupa säästmine on juba hea algus,» soovitab ta.