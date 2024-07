HOOLI ROHKEM Väga hea põhjus, miks eelistada muruniiduki asemel vikatit

Niisiis: kui me ei niida liiga tihti ja liiga madalaks, saame me otseselt võidelda kliimamuutustega. «Heas seisus muld on väga oluline süsinikutalletaja, samas kui pidevalt niidetud madala muruga muld pigem hakkab süsinikku välja andma ja annab vaid kliimamuutustele hoogu. Kui jätame piisavalt rohealasid ja hoiame seal elurikkust, siis suudab sealne muld ka tulvavee paremini vastu võtta ja meil on vähem uputusi,» toob Lennuk veel näiteid, kuidas kõik on kõigega seotud.

«Üks vägevamaid viise, kuidas saame elurikkus toetada, on niidud. Nii on tekkinud ka linna linnaniidud. Niite on vaja niita üks-kaks korda aastas ja nende niitmiseks on parim lahendus vikat,» sõnab Lennuk. «Niidul kasvavatele taimedele meeldib vähem toitaineid sisaldav muld, seetõttu tuleb ka niide ära koristada, et liigsed toitained niidult välja viia – ka selle osas tuleb olla tähelepanelik, et niitesse jäänud loomadele viga ei tee. Hea praktika on niide jätta maha kuivama ja kui siis juba kuivanud heina koristama hakatakse, on ka seal elutsevad loomad saanud parematele jahimaadele minna.»