5 sisustustrendi, mis on osutunud üllatavalt menukaks just uusarendustes

Keskkond on selle e-müügi ja kliendikogemuse projektijuhi Signe Kõivu sõnul saanud lühikese aja jooksul palju kasutust. Kaamose Vikimõisa neljanda etapi ja Kopli Elu Maja koduostjate valikute põhjal on selgelt joonistunud välja uusarendustesse koduostjate tänased vajadused ja sisekujunduslikud eelistused.

Praktilise disainiga köögimööbel

Marketplace’i kasutajate valikute põhjal on menukaimaks osutunud soojades helehallides värvitoonides köögid tumeda töötasapinna ja taustaplaadiga.

«Materjalidest eelistatakse värvitud MDF-i, mis on hinnalt alternatiividest küll veidi kallim, ent mille tooraine ja tehnoloogia tagavad tugevuse ja vastupidavuse,» selgitas Kõiv. Ta lisas, et kasvanud on maalähedaste rahulike toonide kasutus ning jätkusuutlike ja keskkonnasõbralike materjalide valik.