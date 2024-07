TARK TEADA Milline uusarendus läheb täna kaubaks?

Uusarenduste turul on konkurents tihe – ostjaid on vähem ja võitlus käib iga kliendi pärast. Uute projektide müügiseire aga näitab, et edukad pole ainult need, kes hinda alandavad, vaid ka kogemustega arendajad, kes on nn headel aegadel investeerinud projekti imagosse.