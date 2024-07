Kas õitsema läinud basiilik kõlbab veel süüa?

Pikaks sirgunud basiiliku tippu tekib ühel hetkel tihe kogum, mille keskelt hakkab välja kasvama pisikesi valgeid õisi täis vars. Tegemist on märgiga, mis viitab taime küpsusele, kuid samuti sellele, et basiilik ei oma enam kuigi meeldivat maitset. Põhjus on väga lihtne: paljunemisisus taim suunab oma energia õite kasvatamisse, kaotades sellega oma unikaalse maitse.