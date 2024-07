Võimalik ainult USAs! Toidupoodidesse seatakse üles laskemoonaautomaate

Ettevõtte American Rounds'i täisautomaatsed müügiautomaadid on üles seatud USA lõunaosariikides. Hetkel on neid puistatud käputäis üle Texase, Alabama ja Oklahoma osariigi. Esimene selline automaat seati üles Alabamas asuva Pell City linna Fresh-Value keti toidupoes.

Ettevõtte enda sõnul on tegemist nutikate tehisaru kasutavate automaatidega, mis varustatud kaardimaksevõimaluse ja näotuvastustarkvaraga. Laskemoona ostes tuleb end dokumendiga identifitseerida, tagamaks, et kuulid saavad kätte ainult need, kel selleks õigus. «Iga tarkvaraosa töötab koos, et kontrollida ostja vanust ja seda, kas masinat kasutav isik vastab skännitud identifitseerimisandmetele,» seisab American Rounds'i kodulehel.