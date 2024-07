VASTIK Kuna sina viimati voodipesu vahetasid? Suvekuudel muutub see kiiresti räpasemaks kui...

«Teie padjapüürid võivad suvel vabal olla tualetipotist räpasem. Hea uudis on see, et need bakterid pärinevad suure tõenäosusega teilt endilt ja seetõttu ei ole nad kahjulikud,» selgitas suvise higistamise mõju voodihügieenile Dr Gareth Nye Wales Online'ile.