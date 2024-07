TUDENGITE MEELESPEA Kuidas kolida vanematekodust üürikorterisse?

Esimest korda korterit üürides on abiks järgmised soovitused:

Enne korteriotsingute alustamist on oluline panna paika oma eelarve. Võtke arvesse kõiki kulusid, sealhulgas üüri, kommunaalmakseid, kulusid toidule, transpordile ja meelelahutusele. Leidke tasakaal soovitud mugavuse ja eelarve võimaluste vahel.

Eksperdid soovitavad mitte kulutada eluasemele rohkem kui pool sissetulekust. Ideaalne on, kui kulutused korterile ei ületa kuusissetulekust 25–30%.

Enne korteri üürimist uurige välja kinnisvaraturu olukord valitud piirkonnas. Tehke kindlaks keskmine üürihind, transpordivõimalused, poodide ja muude oluliste asutuse lähedus. See aitab valida sobivaimat elupiirkonda ja mugavat elukohta. Kui teile on oluline suhelda tihedalt vanemate või teiste sugulastega, otsige korterit nende kodu lähedal. See võimaldab hõlpsasti lähedasi külastada ning võib-olla saab vanemate juurest mõned esemed enda üürikorterisse tuua või süüa tihti ema küpsetatud pirukaid.