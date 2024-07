ARVAMUS Korterelamute energiatõhususe toetuse tingimuste määruse eelnõu väärib esiletõstmist

Tavapärasest kõrgemad toetusmäärad on seotud uudse viisiga kortermaja rekonstrueerimiseks, milleks on tehaseline rekonstrueerimine. Tegu on ülekaalukalt kõige kiirema ning kõige vähem korterelamu elanike rahu häiriva rekonstrueerimise viisiga. Võrreldes tavapärase platsiehitusmeetodiga säästab tehaselise elemendiga rekonstrueerimine tellijale aega umbes 6 kuud!

Toetusmäära erisus toob kokkuvõtteks kasu nii elamufondile – muudame renoveerimise ühistutele kättesaadavamaks ja täidame riigi seatuid rekonstrueerimise eesmärke, kuid toob kauaoodatud tuge ka laiemale tööstussektorile.

Tehaseline renoveerimine Saue kortermaja näitel. Foto: Timbeco Woodhouse / Erki Muhu

Kuigi otsus on tervitatav, tuleb tõdeda, et meetme hilinemine on olnud sektori jaoks valus ning on aeg tegutseda kiiremini ja paindlikumalt. Eesti ehitus- ja tööstussektor on olnud pikalt madalseisus ja oodanud konkreetseid samme ja lubaduste täitmist. Eesti vajab investeeringuid innovatsiooni ja tehnoloogia arendusse, et suurendada tööstuse ja ehituse konkurentsivõimet.

Kuna üle 90 protsendi Eestis toodetud puitmajadest eksporditakse, siis tehaselise renoveerimise tehnoloogiad pakuvad head võimalust laiendada ekspordivõimalusi ka teistes segmentides. Seega on käesolev otsus strateegiline ja loodame, et otsuseid tõstmaks Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet ja seeläbi Eesti majanduskasvu sünnib tulevikus veel. Lootused uuele peaministrile on suured!