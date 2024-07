PILDID Khloé Kardashiani koduaed on šokeerivalt klassikaline

Keset Californiat, kus 40-aastane elab, on tükk maad, mis ei meenuta sugugi kõrbe. Khloé on loonud oma maja taha unistuste aia. Isegi aia sissepääs on tähelepanuväärne – kuid mitte liialdatud mõttes, nagu võiks Khloé Kardashianilt oodata. Pigem on see tee muinasjutumaailma, kuhu siseneb läbi väänlevatest roosiokstest tunneli ja tunneli lõpus on purskkaev.