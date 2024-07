TARK TEADA Ekspert avaldab korterid, mille üüritootlus on hetkel tipus

«Kui võrrelda tulu ruutmeetri kohta, siis peaks kesklinna lähiümbruse hinnatud uusarenduses asuva kolmetoalise korteri ühe kuu üür olema umbes viiendiku võrra kõrgem kahetoalise omast, kuid reaalsuses võib see vahe olla kordades suurem,» kommenteerib Lesment ning toob näiteks, et kahetoalisele uuele korterile üürniku leidmine 800 euro suuruse kuutasu eest võib olla märgatavalt keerukam, kui samas hoones asuvale kolmetoalisele 1300-1500 euro eest.

Ekspert selgitab, et viimase viie aasta jooksul üüriinvestorite poolt soetatud suur kogus kahetoalisi kortereid on selles klassis tekitanud ülepakkumise, mistõttu tuleb omanikel kas varuda kannatust või langetada hinnaootust.

«Uusi kolmetoalisi on üüriturul selgelt vähem ning tekkinud on isegi mõningane defitsiit,» räägib Lesment rõhutades, et need vahed kehtivad just uuemates majades asuvate korterite puhul. Eksperdi sõnul toetab kolmetoaliste korterite järgi nõudlust eraldi välja joonistuv rühm peresid, kes on oma uue kodu ostmist siiani edasi lükanud, kuid igapäevases elukvaliteedis järeleandmisi teha ei soovi.