PIKEM SÄILIVUSAEG Eesti lihatootja vähendas šašlõki pakendi kogust

Tema sõnul tuleb lihatööstustel võtta olulise toidutootmise sektori esindajatena üha rohkem vastutust keskkonnamõjude vähendamise eest. Nõo Lihatööstus on sellega arvestades oma tootmist arendanud juba aastaid.

«Kui meie tootmismaht on kümne aastaga kasvanud 100%, siis pakendimaht seejuures kõigest 48 protsenti,» tõi Kruustük näite.

Väiksem pakendimaht tähendab vähem plastikut ja muid pakkematerjale, mis vähendab omakorda jäätmete hulka. See tähendab, et ka pakendite tootmise ja transpordi süsiniku jalajälg on samuti väiksem. «Lisaks aitavad sellised meetmed alandada tootmiskulusid ja tõsta seeläbi ettevõtte efektiivsust,» tõdes ta.