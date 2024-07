VÄÄRTUS TÕUSEB Tallinnas algas kauaoodatud kvartali ehitus

Viies hoones on kokku 101 kahe- kuni neljatoalist korterit, mille suurused varieeruvad 44 kuni 117 ruutmeetrini. Lisaks korteritele asub Merimetsa tee 6 hoone esimesel korrusel kuus äripinda, mis on sobilikud toidukohtadele, kohvikutele ja erinevatele teenuspakkujatele, näiteks ilusalongidele.

Kvartali ehituslubade protsess on kestnud kokku kuus aastat. «Tegemist on küll Tallinna ühe suurima arendusalaga, aga kuus aastat on sellegipoolest väga pikk aeg. Oleme rõõmsad, et põhimõttelised arutelupunktid on nüüd lahendatud ja järgmiste hoonete ehituslubade väljastamine toimub mõistlikumas ajaraamistikus,» sõnas Kaspar Markus, Reterra Müügi- ja turundusdirektor.

Hipodroomi elukvartal. Foto: Reterra

Tänaseks on juba üle 30 protsendi Reterra Hipodroomi korteritest broneeritud. Markuse sõnul tõestab see, et kauaoodatud projekt on väga hästi vastu võetud.

«Huviliste seas on nii koduostjaid kui ka investoreid. Varases faasis ostjad on näinud mitut eelist – esiteks muidugi suurem valik, aga ka võimalus korteri planeeringus ja viimistluses kaasa rääkida. Kuid vähem oluline pole ka hind – kvartali valmimisega tõuseb ka korterite väärtus ehk varases faasis tehtud tehingud on kindlasti parema hinnaga,» kommenteeris Markus.

Hipodroomi elukvartal. Foto: Reterra

Kõik hooned vastavad A energiamärgisele, tagades energiatõhususe ja säästlikkuse. Elanike jaoks on parkimiskohad planeeritud maa-alusesse sooja garaaži, kuhu pääseb mugavalt tunnelit pidi. Hooned valmivad koostöös PIN Arhitektidega ning sisekujunduse tegi tunnustatud sisearhitekt Birgit Jaanus. Ehitustöid teostab Mapri Ehitus.