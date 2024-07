KASULIK TEADA Kuidas aru saada, et oliiviõli on halvaks läinud?

Pärast villimist säilib oliiviõli keskmiselt 20 kuud ja seda arvestusega, et õli hoitakse õigesti. Kuumuse ja valguse mõjul võib ekstra neitsioliiviõli hakata rääsuma juba mõne kuu pärast. Sellist oliiviõli ei tohiks pikalt edasi kasutada, kuna keemilise protsessi läbinud õli võib seedetrakti häireid põhjustada.

Oliiviõli puhul on oluline

Puuviljasus. Igal heal oliiviõlil peab olema värske vilja aroom. Lõppeks on oliivid ikkagi puuviljad. Seega peaks õli maitsema värskelt ja puuviljaselt.

Mõrudus. Oliivid on korjamisel hiiglavõimsalt mõrud. See tähendab, et iga kvaliteetne värske oliiviõli peab olema mõru, mida tajub hästi ka keele peal.

Kibedus. See on see köhima ajav torge kurgus, mida tekitavad tervislikud fenoolühendid värskes kvaliteetses oliiviõlis.