AITAB NALJAST Olümpiamängude korraldajad keelavad menuka toiduketi eined

Sellest johtuvalt on sportlastele keelatud McDonalds'i eined. McDonald'si keeld tuleb vaatamata sellele, et see oli ainus toidukett, mida 2008. aastal kuldmedali võitnud Usain Bolt külastas. Kiirtoiduketi üks populaarsemaid tooteid – kananagitsad – on tänavu asendatud sojapõhise alternatiiviga.