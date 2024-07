Millal ja kuidas telefoni akut laadida, et see kaua vastu peaks?

Üks levinumaid küsimusi on, kas terveks ööks telefoni laadima jätmine lühendab aku eluiga või on see lihtsalt müüt. G4Si turvaekspert Tarmo Pärjala tuletab telefonide laadimise puhul meelde kolm tähtsamat asja, mida alati tuleks meeles pidada, sest vale laadimine võib mitte ainult lühendada aku eluiga, vaid põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjel võite kannatada te ise.

Sagedane küsimus on, kui pikalt tasub telefoni akut laadida. Sepperi sõnul on siin oluline praktilisus: «Kui on vajadus kuhugi minna, aga aku ei jõua täis laadida, siis tuleb laadida nii kaua kui saab.» Ta rõhutab, et oluline on see, et telefon oleks kasutatav ja vajadusel kättesaadav, mitte see, et järgida mingit kindlat laadimisrütmi.