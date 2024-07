Kes oleks osanud arvata? Inimese enda keha toodab efektiivset rotitõrjevahendit

Davids Garden Seedsi aiandusekspert Juanita Schulze on öelnud, et inimeste juuksed on üks parimaid viise, kuidas rotte aiast eemal hoida. «Närilistele ei meeldi juuste lõhn, kuna need lõhnavad inimese järele. Närilistele ei meeldi inimeste lähedus, seega aitab lõhn neid eemal hoida,» selgitas Schulze. Seega järgmine kord, kui käid juuksuris, kogu maha lõigatud lokid kokku.

See võib tunduda kummaline, kuid inimese juuksed kannavad tugevat lõhna ja annavad rottidele märku inimeste lähedusest, mida nad tajuvad ohuna. Kuigi see on veider, kasutavad aednikud sageli juukseid näriliste eemalhoidmiseks ning arvatakse, et see on rottide jaoks väga tõhus ja loomulik peletusvahend. Kõik, mida pead tegema, on laotada juuksed oma aia sisenemispunktide ümber.