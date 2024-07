ENNE JA PÄRAST Vaata ja õpi, kuidas igavast karbist sai atraktiivne üürikorter!

Sellistel juhtudel rõhutab sisekujundaja kodutunde loomise tähtsust ja soovitab kasutada mitmekülgseid ning ruumi säästvaid lahendusi. «Sageli on uutel hoonetel avatud planeering, kus tuleb ühte ruumi integreerida kolm erinevat funktsiooni: vaba aja veetmine, söögi valmistamine ja söömine. Samal ajal tuleb arvesse võtta näiteks elektripistikuid ja muid piiranguid ning samuti ka tulevaste elanike vajadusi,» selgitas IKEA sisekujundaja Anneli Saluste. Ta usub, et kodutunde saavutamiseks tuleb jälgida kolme põhireeglit.

Rentniku jaoks korteri sisustamisel ja eesmärgiga interjööri aja jooksul värskendada on soovitatav valida seintele, põrandale ja suuremale mööblile neutraalsed värvid. Samal ajal on lihtne soojust ja isikupära lisada mööbli, tekstiilide, tarvikute ja taimede abil. Selles korteris on kaks domineerivat värvi: must ja valge, mida elavdab roheline tugitool.