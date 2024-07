Populaarne Haapsalu toidufestival kolib uude kohta

Suurest Haapsalu Toidutänavast võtab lisaks Eesti tegijatele osa ka palju Läti, Leedu ja Soome tänavatoidu pakkujaid. Eri Eesti linnades toimuvate Toidutänavate rahvarohkus lubab selgelt öelda, et tegu on suurima taolise ürituste seeriaga Baltimaades.

Toidutänava raames on avatud mitu DJ-lava ning traditsiooniliselt toimub ka burgerite söömise võistlus. Eraldi on sel korral Haapsalus lasteala batuutide, loterii ja zorb-pallidega ning laadanurk. Erinavate köökide georgaafiline kaart on väga lai – saab proovida toite Hiinast Gruusiani.