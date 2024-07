10 nippi, kuidas värske tudengina kulud kontrolli all hoida

Kasuta ISIC-kaardi võimalusi

Iga üliõpilase rahakotis võiks olla tudengistaatust tõendav ja soodustusi pakkuv ISIC-kaart. Soodustusi saab paljudes kohtades: kohvikutes, ühistranspordis, spordisaalides ja mujal. Kui kindel ei ole, tasub igal juhul alati ise teenindajalt üle küsida või pangalehelt vaadata.

Riideid osta järelturult

Facebooki Marketplace ja Yaga on väärt kohad riiete ja muude vajalike esemete ostmiseks, sest nii võib kuluda vähem aega ning tihti on neis kohtades laiem valik kui näiteks Humanas. Samas ei tasu ka teise ringi poode alahinnata. «Iga kuu lõpus on Uuskasutuskeskustes sooduspäevad, kus kõik asjad on –50% ning riided-jalanõud 1 euro,» lisas kogumispäeviklane.

Muuseumikaart on abiks

See võimaldab aasta ringi kultuuri tarbida ja soodsalt meelt lahutada. Kasuks tuleb ka eluylikool.ee veebileht. «Kui läheduses on palju toidupoode, annab see veebileht iga nädal ülevaate odavaimast ostukorvist,» teadis grupiliige rääkida. «Samuti saad vaadata, millises lähedal olevatest kauplustest on müügil kõige odavam piim või leib. Hinnad on seal üldjuhul kilogrammi järgi,» täiendas ta.

Elamiskulude vähendamine algab elektrist

Näiteks kustuta tuled ruumis, kus parasjagu keegi ei viibi, ning asenda tavalised lambid leedlampidega. Mõistlik on välja lülitada kodumasinad, mis pole kasutusel, sest ooterežiimil seade tarbib siiski veidi elektrit. Kui on valitud börsipakett, tasub silma peal hoida, et seadmed, mille kasutamisaega on võimalik nihutada (näiteks nõudepesumasin ja pesumasin), on ajastatud soodsa börsihinnaga tundidele. Nii saab headest hindadest kasu lõigata ja vältida kodumasinate kasutamist ajal, mil hinnad on väga kõrged.

Vähenda veekasutust

Kui kasutad vähem vett, alaneb peale veekulu ka energiakulu, sest vee soojendamiseks kulub vähem energiat. Kõige suurema kokkuhoiu köögis ja vannitoas toob veesäästlike segistite ja segistiotsakute kasutuselevõtt.