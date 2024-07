EKSPERT JAGAB 5 kasulikku nippi eduka üürikuulutuse koostamiseks

Hallimäe sõnul on mõistlik piltidega liikuda sujuvalt ühest toast teiseni. «Näiteks kõigepealt pilt esikust, seejärel foto suunaga elutuppa ning järgmisena pildid elutoast erinevate nurkade alt. Soovitatav on jätta pildistamise ajaks ka uksed avatuks, et oleks arusaadav, kuidas toad üksteise suhtes paiknevad,» soovitab Hallimäe.

Kuigi ei ole mõtet üles pildistada päris igat pisidetaili ja nurgatagust, siis võiks fotosid kuulutuse juures olla pigem rohkem kui vähem.

«Kui igast toast on vaid üks pilt, siis ei saa huviline eluruumist tervikpilti ja ta võib lihtsalt järgmise kuulutuse juurde liikuda. Samuti ei tasu korterit pildistamise ajaks üleliia kaunistada, kui korteri näitamisel võib üldpilt hoopis teine olla. See mõjub eksitavalt ning võib tekitada pettumust,» selgitab Hallimäe.

«Lisaks sisevaadetele võiks pilte olla ka majast ja näiteks selle ümbrusest. Piltide järjekorda valides on mõistlik esiplaanile tõsta köök, elutuba ja magamistoad ning fotod tualettruumist ja maja välisfassaadist jätta pigem tahapoole,» ütleb ta.

Koosta hea ja ülevaatlik kuulutuse tekst

«Üürikuulutuse kirjeldus ei pea olema nii pikk ja põhjalik, nagu üldiselt kinnisvara müügikuulutuse puhul tavaks on. Kõige parem on hoida tekst lühike ja konkreetne, vastasel juhul ei pruugi huviline seda lõpuni lugeda. Eelkõige on oluline, et tekstis oleks välja toodud kogu oluline info, mis mõjutab üürniku elukvaliteeti,» annab üüriekspert nõu.