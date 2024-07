KIIRELT JA LIHTSALT 3 kasulikku nippi suviseks välkremondiks

Seinte abil saab elu uue värvi

Seinavärvi muutmine või värskendamine on kõige lihtsam viis anda kodule täiesti uus nägu. Värv peab sobituma nii kodu kui selles elavate inimeste olemuse, iseloomu ja stiiliga, aga arvestama peab ka loomulikku valgust. Värvimuutusega koos on ka hea mõelda, kas peaks muutma ka mööbli paigutust, vahetama välja mõne valgusti või kunstiteose. Niikuinii on tarvis enne värvitöid väiksemad praod ja augud üle pahteldada ja lihvida.

Kui värskenduse käigus on soov ruumi avardada, võiks valida heleda jaheda tooni, samas kui toas napib päikesevalgust, saab seda kompenseerida heleda sooja tooniga. Mida väiksem on ruum, seda ettevaatlikum võiks olla ergaste toonidega, värviarmastajad võiksid kiigata pigem pastelsete toonide poole. Väikestel poe värvinäidistel paistab enamik toone pigem heledamana kui hiljem seinal, seega kahtluse korral võiks eelistada heledamat tooni.

Kui sein saab päris uue pahtli alla või on valitud kallimapoolne värv, siis tasuks sein eelnevalt ka kruntida, nii kulub värvi vähem ja saab tulemus ühtlasem. Värvi on kõige lihtsam seinale kanda rulliga. Suurel pinnal kasutatakse suurt rulli, nurki viimistletakse väikesega. Seina värvi tuleb arvestada vähemalt kahe kihi jagu, aga ergumate värvidega saavutatakse hea tulemus enamasti kolmanda kihi pealekandmise järel. Kui sein on ebaühtlase olemusega ja seda pahteldada ja lihvida pole soovi, siis on sisuliselt ainsaks lahenduseks struktuurvärv või -krohv.