Kuidas leida miljon eurot kortermaja renoveerimiseks?

«Nüüd on põhjust teha teadlik valik tehaselise renoveerimise kasuks ka nende piirkondade korteriühistutel, kus tavarenoveerimise korral on toetuse määr olnud 50 protsenti, sest suurenenud toetusmäära tõttu on tehaseline renoveerimine nüüd ka seal põhjendatult mõistlikum. Tehaseline renoveerimine on kvaliteetseim ja tõhusaim lahendus ning kujuneb ka soodsaimaks valikuks igal pool Eestis,» suunab Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Martin Talts korteriühistute esindajaid toetusmeetme avanemise eel valikut tegema.