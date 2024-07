Miks ei tasu vana jäätisetopsikut uuesti kasutada?

«Jäätisenõud on ühekordsed pakendid, mis tähendab, et need on mõeldud ainult konkreetsele toidule ja ühekordseks kasutamiseks,» selgitab Hülsmann myHOMEBOOKile. «Seetõttu ei sobi need edasiseks kasutamiseks, näiteks külmutamiseks või mikrolaineahjus soojendamiseks,» ütleb ekspert ning lisab, et sama kehtib ka kõigi teiste pakendite kohta.