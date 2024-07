HINNAVÕRDLUS Just nendes uutes kvartalites on pealinna soodsaim parkimine

Kindlasti kujundab hinda parkimiskohtade vakantsus ja nõudlus konkreetses asukohas. On piirkondi, kus ei saagi odavat hinda pakkuda, kuna piirkonnas on parkimiskohtade defitsiit ja olemasolevad kohad pargitakse kvartalis täis ja külastajatele enam kohti ei jätkuks.

«Seega on hindade taga osaliselt omaniku valikuvabadus, kuid peamiselt määrab hinna turuolukord. Näiteks kui Fahle, Ülemiste, Noblessner jt. saavad asukoha tõttu külalistele sõbralikumad hinnad valida, siis Rotermanni puhul on see keeruline,» rääkis Sepp.

Erinevad parkimislahendused lõpptarbija hinda ei mõjuta. Tallinnas on ligi 80 protsenti parklatest avatud parkimisalad, suletud alasid kasutatakse pigem vähem ja see on põhjendatud siis, kui pole piisavalt kohti või kui on vaja parkimiskohti reserveerida.