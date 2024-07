LÕPUTU SILMAILU Tallinna botaanikaaed kutsub Eesti suurimat astilbede kollektsiooni imetlema

«Oleme botaanikaaias veendunud, et astilbed on väärt suuremat tähelepanu. Nende imeliste taimede kohevad ja kaunid õisikud mõjuvad suursuguselt ning romantiliselt,» ütles Tallinna Botaanikaaia astilbede kollektsiooni kuraator ja vanemaednik Heli Russak.

Tallinna Botaanikaaias on Eesti suurim astilbede kollektsioon. Kollektsioonis on kaheksa talvekindlat liiki ja teisendit ning umbes 80 sorti. Kõige rohkem leiab Tallinna Botaanikaaiast Saksa aedniku Georg Arendsi aretatud, juulis-augustis õitsevaid Arendsi astilbe sorte. Hilissuvest sügiseste öökülmade saabumiseni õitsevad paljud roosades ja violetsetes toonides õitega hiina astilbe sordid. Euroopas on astilbed ilutaimedena tuntud alates 19. sajandi kahekümnendatest aastatest.