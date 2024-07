Läänemere põhjast leiti midagi, mis ei pidanuks seal olema

Poola sukeldujad avastasid möödunud nädalal Läänemerest Rootsi territoriaalvetest vraki, mis oli ääreni täis sampust, kirjutab MTV Uutiset. Tundmatu vraki asukoht on Ölandist 20 meremiili ehk 37 kilomeetrit lõuna pool.

Vrakist leiti vähemalt sada pudelit sampust ja savipudelites mineraalvett, vahendab Ilta-Sanomat. Lisaks sampanjale ja veele avastasid sukeldujad laevalt ka portselani. Arvatakse, et põhja läinud laeva näol oli tegu kaubalaevaga.

«Olen 40 aastat sukeldunud ja tavaliselt leidub vrakkides üks või kaks pudelit. Esimest korda leidsin vraki, millel oli nii suur last, ütles Tomasz Stachura, Baltictech sukeldumisgrupi juht.

Savipudelitel oli säilinud tootja kaubamärk ja need osutusid ettevõtte Selters pudeliteks. Tegemist on Saksa tootjaga, mis tegutseb tänase päevani. Kaubamärk oli konkreetsele ajaperioodile omane ja võimaldas teadlastel järeldada, et mineraalveesaadetis pakendati ajavahemikus 1850-1867.