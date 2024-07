ÄRA MAGA MAHA Eramute omanikud saavad peagi taotleda kütteseadme uuendamise toetust

Kui veebruaris avatud voor keskendus ahjude kordategemisele ja uute paigaldamisele, samuti kaugküttega liitumisele, siis seekord saab toetust ka õhk-vesi soojuspumpade, maasoojuspumpade ning halupuidu- või pelletikatelde paigaldamiseks. Eelarve on 15,9 miljonit eurot ja taotlusi saab esitada kaks nädalat.

„Vanade ning ebaefektiivsete kütteseadmete kasutamine linnades on lahendamist vajav probleem, kuna need eraldavad õhku tervisele ohtlikke peenosakesi ja muid saasteaineid. Tiheasustusalal ei haju need ka piisavalt kiiresti,“ märkis Kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga. «Koduste kütteseadmete uuendamine vähendab õhusaastet ning aitab talvistelt küttekuludelt kokku hoida.»