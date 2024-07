PARIM TALUTOIT 2024 Parimad talutoidud valitud

Eestimaa Talupidajate Keskliidu korraldatud parima talutoidu konkursi tänavuseks üldvõitjaks kuulutati Krupi talu ebaküdoonialaastud. Sel aastal püstitati ka osalusrekord: talud esitasid hindamiseks 113 toodet, mis jagati kümnesse kategooriasse. Toiduproffide žürii, eesotsas toiduteadlase Rain Kuldjärvega hindas talusaaduste maitset, kvaliteeti, samuti uudsust. Muu hulgas toob Kuldjärv esile, et tuntud headuses tegijate kõrval jagus ka üllatajaid, olgu see võilillejuurtest ja šokolaadist maius, maitsev musta küüslaugu lisand või põneva marjase maitsekooslusega sinep. «Samas oli rõõm kohata traditsioonilist hapupiima, mille tükkis tekstuur meenutas lapsepõlve maal vanaema juures. Proovige – oma keel on kuningas!» julgustab ta väiketegijate loomingut maitsma.