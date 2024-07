Külmutamine on üks paremaid kukeseente säilitusviise, lubades talveks kõige rohkem suvist kukeseenemaitset ja -aroomi. Triinu Võsu on seda proovinud mitmel moel. Siiski, ilma igasuguse kuumutamiseta, värskelt, ta kukeseeni oma kogemuse põhjal sügavkülmutada ei soovita: «Tulemus jäi vintske ja nahkjas.» Hoopis paremini töötab see, kui kukeseened enne külmutamist võis kergelt läbi praadida, nii et suurem jagu vedelikku aurustub välja. Praeguseks on ta jäänud variandi juurde, kus praeb kukeseened või ja sibulaga läbi, paneb portsjonitena plastmasskarpidesse ja seejärel sügavkülma.