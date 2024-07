NÄDALA RESTORAN Kus saab Pärnus head toitu?

Kus Pärnus süüa? Vastus on lihtne: Röömus Pühavaimu tänaval, sest nende pakutud toit on elamuslik rännak, hinnadki on mõistlikud (loomulikult on kallis, aga kus oleks odav ja samas maitsev?). Vähemalt Röömus saad iga euro eest midagi, mida ise kodus naljalt järele ei tee.