DEMOKRAATIA NIMEL Venemaal keelati usklike tundeid riivav WC-paber

Moskva Preobraženski ringkonnakohus põhjendas keeldu sellega, et kõnealune tualettpaber solvab usklike tundeid ja tõekspidamisi.

Ühe tuhande rubla pangatähel on nimelt kujutatud Jaroslav Tarka, kes on kuulutatud Vene Õigeusu kiriku poolt pühakuks. Kohtu otsuse kohaselt «ei saa vabas demokraatlikus ühiskonnas mõtte-, sõna-, arvamus- ja infovabadus kaitsta mõtte-, sõna-, arvamus- ja infovabadust, kui levitatakse infomaterjali, mis on oma olemuselt ebaseaduslik ja solvab usklike usulisi väärtuseid ja tõekspidamisi.»