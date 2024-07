Tolmuimeja jupsib? Ekspert jagab 4 kasulikku nippi, et see tippvormi saada

Tühjenda tolmukotti ja tolmukogujat

Esimene nipp ja samuti kõige tüüpilisem viga, mida tolmuimejatega tehakse on liiga harv tolmukoti asendamine. Selle asemel, et oodata kuni tolmukott on täis ja tolmuimeja enam hästi ei toimi võiks selle juba varem asendada. Mida enam kott täitub seda kehvemini suudab tolmuimeja tööd teha. Tolmukott tuleks välja vahetada kui 75% sellest on täitunud. See kehtib ka tolmukogujaga varstolmuimejate puhul. Ideaalis võiks tolmukoguja tühjaks kallata pärast iga koristust, nii ei jää kehvasti lõhnav mustus masina sisse ja see on järgmiseks koristuseks valmis.