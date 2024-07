VIDEO Florida maaklerit šokeeriv avastus pani netirahva kukalt kratsima

Nüüdseks eemaldatud TikToki videos rääkis ta oma jälgijatele, et ta polnud oma enam kui kümneaastase kinnisvarakarjääri jooksul midagi sellist kunagi kohanud.

Ta märkis, et maja ehitati 1958. aastal, kuid peidetud ruum paistis olevat hiljem ehitatud. Law ütles trepist alla minnes, et keldrid on Floridas ebatavalised.