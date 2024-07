OMAPÄRANE KISMA Naabrite tüli käigus pooleks lõigatud puu on nüüdseks turismiobjekt: see on nagu maamärk!

Bharat Mistry oli 2021. aastal murtud, kui Irene ja Graham Lee lõikasid pooleks viie meetri kõrguse kuuse, mis oli nende kodude ees 25 aastat seisnud.

Drastiline samm järgnes aastasele tülile härra Mistry ja Leede vahel, kes mõlemad on 70ndates ning elavad Sheffieldi rohelises Waterthorpe'i äärelinnas. Leed olid väidetavalt ärritunud, kuna puul pesitsevad linnud kahjustasid oma väljaheitega nende sissesõiduteed.

Kohalikud elanikud teatasid kolm aastat hiljem, et vaikne tänav on endiselt täis külastajaid, kes tahavad pooleks lõigatud puud näha. See on isegi turismiobjektina Google Mapsis märgitud, millele külastajad on arvustusi jätnud, vahendab New York Post.

Üks arvustaja, kes andis kolm tärni, kirjutas: «Huvitav puu, mis lõigati pooleks naabrite tüli tõttu. Lugu oli uudistes ja huvitav oli külastada kohta, kus uudis ellu ärkas. Google Street Viewd pole kümme aastat uuendatud. Sealt on näha algset puud enne, kui see pooleks lõigati. Kui olete lähedal, siis tasub isegi külastada.»

Naabrid räägivad, et paar pole oma suhet pärast globaalsetes uudistes kajastamist parandanud. Üks anonüümseks jääda sooviv naine ütles: «Ma arvan, et seda on uuesti kärbitud, sest muidu oleks puu juba tagasi kasvanud. See on nüüd nagu maamärk. Külastajad tulevad, teevad fotosid ja isegi kui teised majad müüki lähevad, kasutavad nad seda orientiirina. Puu on nii kuulsaks saanud, et see tulekski nii hoida.»

Teine lähedal elav elanik lisas: «Nad on mõlemad toredad naabrid, ma lehvitan neile mõlemale. Algul sõitsid inimesed aeglaselt tänavale, et puud korralikult vaadata. See on praeguseks veidi vaibunud, aga endiselt veel on uudishimulikke inimesi näha.» Ta märkis, et naabritel olevat varem väga head suhted olnud.

«Ma saan mõlemast aru – üks tahtis hoida oma ilusat, hästi hooldatud puud ja teine soovis oma sissesõiduteed puhtana hoida. Ometi on mõlemad toredad inimesed ja lehvitavad alati möödudes vastu.»