DIETOLOOG 3 pähklit, milles on rohkem valku kui munas

Kanamunade valgurikkus on kõigile teada – üks keedetud muna annab kuus grammi valku. Kuid tegelikult on teisigi maitsvaid ja tervislikke toiduaineid, mis sisaldavad isegi rohkem valku.

Maapähkel

Tehniliselt on maapähklite puhul tegu maa all kasvavate kaunvilja seemnetega, ent kuna nende kasutamisotstarve on tihtipeale sarnane pähklitega, vaadeldakse neid erinevates kultuurides kui pähkleid. Maapähklitel on kõrge toiteväärtus, eriline maitse ja tekstuur.