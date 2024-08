VIDEO «See võib inimesi tappa!» McDonald'si jäätise ebahügieeniline saladus ajas inimestel südame pahaks

Eelmisel nädalal postitati TikToki platvormile video, kus autor valab McDonald'si masinasse tükkis, aegunud piima. Postitaja väitis, et tema juht olevat käskinud tal aegunud piimatoodet kasutada.

Aegunud piim pärines üheprotsendilise madala rasvasisaldusega piimapudelist, mida kiirtoidukett oma kõikides restoranides kasutab. Kasutaja väitis, et tema juht olevat soovitanud seda meetodit raha säästmise eesmärgil.

Tavaliselt täidetakse McDonald'si jäätisemasinaid spetsiifilisest kotist pärit vedelikuga, mis sisaldab vähendatud rasvasisaldusega vanillijäätise baasi, piima, koort, maisisiirupit ja muid lisaaineid. Ühe koti sisu peaks masinasse täpselt mahtuma ning koti suuruse tõttu on masina täitmine kõigile võimalik.

McDonald'sis töötavad TikToki kasutajad võtsid video kommentaariumis sõna, kuna nad ei pooldanud ebahügieenilist raha säästmise meetodit. Samuti jagasid nad jäätisemasina hooldamise puhul korrektseid protseduure. Osa tunnistas, et olid juhtkonna korraldusel ebakorrektset meetodit kasutanud, vahendab Daily Mail.

«Ma olen peaaegu kolm aastat McDonald'sis töötanud ja ei teadnud sellest enne, kui mu juht mulle mõnda aega tagasi sellest rääkis. Nad teevad seda, et vältida toote ja raha raiskamist,» kirjutas väidetav töötaja.

«See võib inimesi tappa! On olemas asi nimega piimagaasi allergia, mis tekib aegunud piimatoodetest. See on hullumeelne,» lisas teine inimene.