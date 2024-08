VIDEO Ekspert näitab, kuidas juustu tuleks päriselt lõigata

Kuigi Cheddar ei pruugi maitseprofiili poolest just kõige eksootilisem olla, saab sama tehnikat kasutada ka Red Leicesteri puhul, kuna selle kuju ja konsistents on Cheddariga sarnane, vahendab Daily Mail.

Parmigiano Reggiano ehk parmesani puhul kasutasid nad veidi ebatraditsioonilist lähenemist ning murdsid seda väikesteks tükkideks. Parmesan on eriti soolase maitsega kõva juust ning seda on parem väiksemates kogustes süüa.

Lõpetuseks keskendusid eksperdid Manchegole, Hispaaniast pärit populaarsele juustule, mis on oma musta kooriku poolest tuntud. Manchegot tuleks lõigata õhukesteks kolmnurkadeks, sest siis saab seda oma lemmikmoosi või puuviljadega hõlpsamalt kaunistada.

Videos näidatud tehnikad avaldasid vaatajatele muljet. «Olen laktoositalumatu inimene, kes armastab juustu. Kõige õigem viis on hammustada ja jumalate poole palvetada, et see oleks seda väärt. Tavaliselt on,» ütles üks inimene.