VIDEO Austraalia ekspert avaldas närimiskummi kohta jahmatava tõe: sa ei taha seda enam kunagi osta

Austraaliast Banishist pärit Lottie Dalziel tõi esile, et polüvinüülatsetaat ehk plastik on mõnes nätsus peamine koostisosa, mis aitab närimiskonsistentsi säilitada.

Ta väitis, et kui närid nätsu, siis sisuliselt närid sa plastikut, mis on maitsete ja värvidega kaetud.

«See vana naistejutt, et nätsu ei tohi alla neelata, sest see jääb seitsmeks aastaks kopsudesse kinni, võib olla tõsi,» seisis video pealkirjas.

«Kuidas me üldse jõudsime selleni, et selle müümine on seaduslik ja sellelt teenitakse kasumit? See on korruptsioon,» väljendas neljas pahameelt.