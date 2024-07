NAERUVÄÄRNE McDonald'si burgerist inspireeritud võiku eest küsitakse hingehinda

Jaapani mõjutustega kokteilibaar Sip & Guzzle pakub külastajatele 150 dollari ehk ligi 139 euro eest veiseliha võileiba, mida serveeritakse kuldsel taldrikul. Ilmselgelt ei ole tegemist mingi tavalise veiselihavõileivaga, vaid maailma kalleimast Wagyu veiselihast meisterdatud eliitroaga, vahendab New York Post.

Maailma kõige parem ja kallim Waguy veise liha tuleb Jaapanist Kobest. Waguyt ja Kobet kasutatakse sageli sünonüümina, kuid Kobe veiseid kasvatakse vaid Hyōgo prefektuuri pealinnas Kobes. Kõik Kobe on Waguy, kuid kõik Waguy ei ole Kobe.

Laagerdynud valge cheddari, hakitud sibula, wasabi ja Jaapani grillkastmega kaetud võileiva sisu on asetatud pehmete Jaapani piimaleivaviilude vahele. Seejärel serveeritakse seda McDonald'sist inspireeritud kuldses burgerikarbis.

Võileiva autoriks on Mike Bagale, kelle sõnul saab lisaraha (ligi 50 dollarit) eest võileiba trühvlitega täiendada. Valikus on nii must kui valge trühvel. Veel täiendava 50 dollari eest kaunistab kokk võileiva kaaviariga.