Uue kodu otsingul Kerli ja Grete: kas kõik maksabki nii palju?

Mitmekesi versus üksi

Üürida korterit mitme peale on soodsam, kuid mitte alati sobivaim variant. Enne korteri üürimist tuleks kindlasti veenduda üksteise tarbimis- ja käitumisharjumustes, et hiljem ei tekiks arusaamatusi. Võib-olla vajab üks kodus töötamiseks ja õppimiseks kiiremat internetti, kuid teine ei oma isegi nutitelefoni? Niisiis tuleks omavahel läbi arutada, milliseid kompromisse ollakse nõus tegema – alates muusika kuulamisest, lõpetades koristamisega.

Sõltumata, kas korterit üüritakse üksi või mitmekesi, kiputakse kodu valima tihtipeale just soodsa üürihinna järgi. Tegelikult tuleks arvestada ka kommunaal- ja kõrvalkuludega. Näiteks võib soodsa korteri üürihind olla 360 eurot, kommunaalkulud aga ligikaudu 250 eurot – kokku teeb see 610 eurot. Samas võib uuemas majas olla üürihind 430 eurot, kuid kommunaalkulud maksimaalselt 120 eurot, mis teeb kokku 550 eurot. Nii võib pikas perspektiivis osutuda soodsamaks hoopis esialgu kallimana näiv korter.

Leping peab olema kirjalik ja omanik usaldusväärne

Korterit üürides sõlmitakse omaniku ja üürniku vahel pikaaegne leping, mistõttu on oluline, et osapooled saaksid üksteist usaldada. Kindlasti tuleks vältida suusõnalisi kokkuleppeid, sest nii muutub hilisem vaidluste lahendamine äärmiselt keeruliseks. Kirjalikus üürilepingus peaks olema selgelt sõnastanud üürniku ja üürileandja õigused ja kohustused. Lisaks peaks noor ennast kurssi viima teda kaitsvate seadustega – näiteks kui üürileping on tähtajatu, siis tohib korteriomanik tõsta üüri võlaõigusseaduse kohaselt kord aastas.

Loengud vajavad stabiilset internetti

Kui möödunud koroonaaeg ühiskonnale midagi õpetas, on see kindlasti hübriid- või kaugõpe, mille jaoks on oluline just kvaliteetse interneti olemasolu. Kui stabiilne ja kiire internet on enamike pakkujate puhul juba ammu standardiks, siis tegelikult tuleb turul saadaolevate netipakettide puhul tähele panna ka teisi aspekte, mis võivad kasutajakogemust olulisel määral mõjutada.