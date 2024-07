SÄÄSTA RAHA Soojuskiirguri valikul tuleks lähtuda sellest olulisest nõksust

Alari Vaheri kinnitusel on peamised kodukasutaja valikud gaasi- või elektrisoojuskiirgur ning eestlased on hakanud järjest enam viimaseid eelistama.

«Elektriga infrapunasoojuskiirgur soojendab inimesi ja esemeid, aga mitte õhku ning nii ei vii kerge tuuleiil tuntavat soojust ära. Infrapunakiirgurist eralduv soojus sarnaneb päikesega ning vähendab tuntavalt õhuniiskust. Lisaks peletavad infrapunasoojendid ka sääski,» rääkis Vaher.

«Infrapunakiirgurid on ökonoomsed ja mugavad ning lihtsalt lakke või seina kinnitatavad, mistõttu ostetaksegi neid kõige rohkem. Kui elektri hind vahepeal väga kõrgeks tõusis, siis küsiti tihti seadme energiatarbe kohta, kuid tegelikult pole see suur. Keskmise võimsusega infrapunasoojendi ühe õhtu ehk viie tunni energiatarve on ühe euro ümber, mis on märksa soodsam kui näiteks gaasisoojendil,» ütles Vaher.

«Soojuskiirguri mõistlik võimsus on keskmiselt 2,5 kilovatti, mis katab soodsates tingimustes kümme ja rohkem ruutmeetrit pinda. Moodsate soojuskiirgurite võimsust saab puldist ka parajaks reguleerida. Päris tihti küsitakse, ega kartulisalat soojuskiirguri all halvaks lähe, siis sellega on nagu igasuguse toidu ja soojusega ehk mitu päeva lahtiselt väljas hoida ei soovitaks,» lisas Vaher.