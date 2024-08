JAHMATAV Armastatud maiusest leiti tervist kahjustavaid osakesi

Teadlased analüüsisid kaheksa aasta jooksul 72 kakaopõhist toitu - sealhulgas tumedat šokolaadi, mida sageli kiidetakse kui südame tervist toetavat maiuspala. Nad leidsid, et 43 protsenti toodetest sisaldasid piirmäärast kõrgemat plii kogust ning 35 protsenti neist ületas kaadmiumi piirnormi.

«Me kõik armastame šokolaadi, kuid on oluline nautida seda mõõdukalt, nagu ka teisi raskemetalle sisaldavaid toiduaineid, sealhulgas suurt kala nagu tuunikala ja pesemata pruuni riisi,» ütles uuringu juhtivautor Leigh Frame. Teadlane rõhutab, et šokolaadist ei pea siiski täielikult loobuma, kuid oluline on piirata kokkupuudet raskemetallidega ning tarbida šokolaadi mõõdukas koguses.