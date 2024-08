AITAB NALJAST Väheteada nipp teeb aeda tunginud nälkjale üks-null

Nälkjate populatsiooni kontrolli all hoidmiseks tuleb aias pidevalt tegutseda. Kui jätad nad kasvõi korraks unarusse, tulevad nad tagasi vaat et vihaga. Kõige efektiivsem on nälkjad hävitada – nälkjate aiast minema viimine ei ole lahendus, sest nad tulevad lihtsalt tagasi.

Nälkjate hävitamiseks soovitavad asjatundjad kohvipaksu, mis tuleb mööda muru ja peenraid laiali puistada. Kohvipaksus olev kofeiin on nälkjatele mürgine, seega on kohvipaksust üle roomamine neile enesetapp.

Uuringud on näidanud, et kohvipuru vähendab tigude arvukust 50-90 protsendi ulatuses. Samuti ei avalda kohv taimedele mingit kahjulikku mõju, enamgi veel, mõned uuringud on näidanud, et kofeiin isegi soodustab taimede kasvu.